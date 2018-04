¿Se subiría a un avión sin un piloto humano en la cabina?

En muchos vuelos, los sistemas de piloto automático ya controlan el avión casi durante todo el recorrido; ¿se subiría a uno que no tenga a ningún humano en la cabina?

Se subiría a un avión que no tiene un piloto humano en la cabina? La mitad de los viajeros aéreos encuestados en 2017 dijeron que no lo harían, incluso si el pasaje fuera más barato. No todos los aviones pueden ser pilotados por un experto que evita desastres como Chesley "Sully" Sullenberger. Pero el software podría cambiar eso, equipando a cada avión con un sistema de orientación extremadamente experimentado que siempre esté aprendiendo más.





De hecho, en muchos vuelos, los sistemas de piloto automático ya controlan el avión básicamente durante todo el vuelo. Y el software maneja los aterrizajes más angustiosos, cuando no hay visibilidad y el piloto no puede ver nada para saber siquiera dónde está. Pero los pilotos humanos todavía están disponibles como copias de seguridad.





Una nueva generación de pilotos de software, desarrollados para vehículos autónomos o drones , pronto habrá registrado más horas de vuelo que todos los humanos. Al combinar sus enormes cantidades de datos de vuelo y experiencia, las aplicaciones de control de drones están listas para convertirse rápidamente en los pilotos más experimentados del mundo.





Drones que vuelan ellos mismos

Muchos drones nuevos ya no necesitan pilotos; algunos drones para aficionados y fotógrafos ahora pueden volar a lo largo de rutas definidas por humanos.





Investigadores universitarios, empresas y agencias militares están probando drones más grandes y más capaces que operarán de manera autónoma. Enjambres de drones pueden volar sin necesitar decenas o cientos de humanos para controlarlos. Y pueden realizar maniobras coordinadas que los controladores humanos nunca podrían manejar.





Importancia de la experiencia

La experiencia es la principal cualificación para los pilotos. Incluso una persona que desea volar un avión pequeño para uso personal y no comercial necesita 40 horas de instrucción de vuelo antes de obtener una licencia de piloto privado. Los pilotos de aerolíneas comerciales deben tener al menos 1.000 horas antes de siquiera servir como copiloto.





El entrenamiento en el terreno y la experiencia en vuelo preparan a los pilotos para escenarios inusuales y de emergencia, idealmente para ayudar a salvar vidas en situaciones como la del milagro en el Hudson, el amerizaje del vuelo 1549 de US Airways. Pero muchos pilotos tienen menos experiencia que Sully Sullenberger, quien salvó a los 155 pasajeros con pensamiento rápido y creativo. Con el software, sin embargo, cada avión puede tener a bordo un piloto con tanta experiencia, si no más. Un software en uso en muchos aviones a la vez podría ganar más tiempo de vuelo cada día de lo que un solo humano podría acumular en un año.





Entrenando software

A diferencia de las personas, las computadoras seguirán instrucciones escritas en el software de la misma manera todo el tiempo. Eso permite a los desarrolladores crear instrucciones, probar reacciones y refinar las respuestas de los aviones.





La ventaja más importante es la escala: en lugar de enseñar a miles de pilotos individuales nuevas habilidades, la actualización de miles de aviones requeriría solo la descarga de software actualizado.

Estos sistemas también necesitarían ser probados exhaustivamente, tanto en situaciones de la vida real como en simulaciones, para manejar una amplia gama de situaciones de aviación y para resistir ataques cibernéticos. Pero una vez que están funcionando bien, los pilotos de software no son susceptibles a la distracción, la desorientación, la fatiga u otras discapacidades humanas que pueden crear problemas o causar errores incluso en situaciones comunes.





Respuesta rápida y adaptación

Los reguladores de aeronaves ya están preocupados de que los pilotos humanos se estén olvidando de cómo volar solos y puedan tener problemas para hacerse cargo de un piloto automático en una emergencia.





En el incidente del vuelo 1549 de US Airways, por ejemplo, un factor clave fue cuánto tardaron los pilotos humanos en descubrir lo que había sucedido: que el avión había volado a través de una bandada de pájaros que había dañando los motores. En lugar del aproximadamente minuto que les tomó a los humanos, una computadora podría haber evaluado la situación en cuestión de segundos, lo que podría haber ahorrado tiempo suficiente para que el avión pudiera aterrizar en una pista en lugar de en un río.





Un sistema automatizado lo suficientemente avanzado podría hacer pequeños cambios en la dirección del avión y usar sus sensores para evaluar rápidamente los efectos de esos movimientos.





La confianza del público

La mayor barrera para el vuelo completamente automatizado es psicológica, no técnica. Muchas personas pueden no querer confiar sus vidas a los sistemas informáticos. Pero podrían aparecer cuando se les asegure que el piloto de software tiene decenas, cientos o miles de horas más de experiencia de vuelo que cualquier piloto humano.





Otras tecnologías autónomas también progresan a pesar de las preocupaciones del público. Los reguladores y los legisladores están permitiendo autos sin conductor en las carreteras en muchos estados. Pero más de la mitad de los estadounidenses no quieren viajar en uno, en gran parte porque no confían en la tecnología. Y solo el 17% de los viajeros de todo el mundo están dispuestos a abordar un avión sin piloto. Sin embargo, a medida que más personas experimenten autos sin conductor en la carretera y que los drones les entreguen paquetes, es probable que los programas de piloto obtengan aceptación.





Fuente: The Conversation