Once Upon a Tower: Una princesa de armas tomar

Si alguien le cuenta sobre un videojuego en el que hay que rescatar a una princesa atrapada en una torre y pelear contra un dragón, lo más probable es que se imagine que un príncipe azul deberá superar los obstáculos para llegar a ella. Sin embargo, este no es el caso. Sí hay una princesa, un dragón y una torre, pero no hay príncipe. La misma princesa es quien debe escapar por sus propios medios. De eso se trata Once Upon a Tower, el nuevo videojuego de la empresa uruguaya Pomelo Games.

La princesa armada con un martillo debe encontrar la forma de escaparse de su prisión, rompiendo bloques de la torre y golpeando a sus enemigos. Es esta característica la que hace a este videojuego novedoso.

Uno de los creadores del juego es Federico Romero, quien dijo a Cromo que, si bien en un comienzo no fue pensado para que fuera un juego que rompiera con los estereotipos, es cierto que puede ser catalogado como un juego "feminista" porque muestra un empoderamiento de la mujer.

Romero contó que suele jugar con su hija a Mario Bros en donde el sexo femenino tiene un rol pasivo, por lo que le gustaba la idea de un juego en el que la mujer tuviera el control de su destino. Aquí, la temática es sobre el cuento de hadas convencional, pero rompe con lo conocido.

En Once Upon a Tower, el jugador controla a la princesa mediante movimientos hacia los costados, arriba o abajo. Cada nivel del castillo cuenta con sus propios enemigos y trampas que irán complicándose más y más.

El juego está inspirado en el Super Mario World que, a diferencia de su expansión horizontal, el uruguayo va de arriba hacia abajo al destruir los bloques a medida que desciende el personaje. Once Upon a Tower también tuvo la inspiración de otros juegos como Spelunky y Downwell.

A pesar de que el personaje principal es una mujer, el videojuego no va dirigido específicamente a mujeres. De hecho, Romero contó que la división entre los jugadores es pareja entre género y edades.

Desde su lanzamiento a fines de setiembre, el juego tuvo gran éxito. La primera semana fue destacado en la tiendas de Apple y Google. Junto a los títulos anteriores, Bullet Boy y Mars: Mars, Pomelo Games suma más de 10 millones de descargas.

Once Upon a Tower

Trabajo en equipo

Pomelo Games está formada por cuatro amigos: Federico Romero, Jonás Mora, Felipe Otamendi y Máximo Martínez. Estos se conocieron en la Facultad de Ingeniería y desde 2013 llevan adelante este emprendimiento.

"Hacer videojuegos siempre fue el sueño de todos nosotros así que fue bastante natural que una vez que estuvimos juntos decidiéramos dedicarnos a esto", contó Romero.

El nombre surgió a partir de una costumbre de este de comer un pomelo casi todos los días luego de almorzar. Sus compañeros recuerdan que cada vez que clavaba la cuchara en la fruta, salpicaba jugo hacia el resto de los comensales, lo cual era molesto.

La idea de Once Upon a Tower fue tomada en conjunto. Primero Romero se inspiró en las pantallas del Super Mario World, luego Martínez fue quien le dio forma. Otamendi fue quien tuvo la idea de hacer que la protagonista fuera una princesa que tuviera que escapar por sus propios medios.

Al ser consultado sobre cómo ve a la industria de los videojuegos en Uruguay, Romero dijo que "la industria está en aumento en los últimos años. Hay unos pocos estudios consolidados pero hay una gran cantidad que está en formación. Es un negocio difícil y muy competitivo", aseguró.

