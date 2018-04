Música para sanar

Arte, libertad, expresión, placer. A pesar de que definir la música no sea tarea fácil, es evidente la sensación de bienestar que logra provocar en muchas personas. A partir de su característica reparadora y relajante han surgido en los últimos años miles de aplicaciones autodenominadas "musicoterapéuticas". Pero, ¿en qué consiste esto realmente?

NatureSound, Relax Melodies y Music Therapy for Sound Sleep son ejemplos de aplicaciones que seleccionan piezas de música y sonidos ambientales, mediante los cuales se busca llevar al usuario a un estado de recogimiento suficiente para que logre ensimismarse o descansar. A pesar de ser de ayuda, igualar su función a la de un musicoterapeuta es algo alocado, según los musicoterapeutas.

"Las aplicaciones te harán muy bien, te gustarán las canciones, te dejarán muy tranquila, pero no es musicoterapia", dijo a Cromo la doctora Ana María Acosta, directora del Centro Benenzon Uruguay.

Melodías relajantes

Otra opción es Paz interior, la que se define como "musicoterapia para el equilibrio" y cuenta con una lista de reproducción de 10 canciones relajantes. Cuenta con una selección de sonidos de la naturaleza y un temporizador. Descarga gratis para iOS.

Para los interesados en este rubro también aparece Resonancia Schumann. Esta app busca sintonizar mente y espíritu. La Resonancia Schumann es una frecuencia extremadamente baja que resuena a través del campo electromagnético de la Tierra. La app recrea este tono inaudible a una amplitud de 7.83 Hertz para que el usuario logre escuchar el relajante sonido. Ofrece 10 canciones de relajación binaural diferentes, aunque solo la primera es gratuita. Está disponible para Android.

De qué sirve

La Federación Mundial de Musicoterapia denomina musicoterapia al "uso profesional de la música y sus elementos como una intervención en ambientes médicos, educativos y cotidianos con individuos, grupos, familias o comunidades, buscando optimizar su calidad de vida y mejorar su salud física, social, comunicativo, emocional e intelectual y su bienestar". No solo se ha demostrado su efectividad en la educación especial (autismo, síndrome de Down, etc.) y en pacientes con desequilibrios del sistema nervioso, sino que también parece ser exitosa en la tercera edad.