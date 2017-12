La Biblioteca del Congreso dejará de archivar todos los tuits públicos

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos comunicó que dejará de archivar todos los tuits públicos..

En 2010 había anunciado que archivaría todos los tuits de la red social que fueran públicos, e incluso la misma compañía le suministró todos los que habían sido publicados desde 2006 a 2010, para luego seguir recopilando por su cuenta.

Pero ahora han sacado un comunicado oficial en el que informan que a partir del 1 de enero de 2018, únicamente se almacenarán aquellos tuits que tengan cierta relevancia o de personalidades influyentes. La decisión se tomó por lo difícil que se ha hecho recopilar todos los tuits públicos como consecuencia del gran crecimiento que ha tenido la red social.

"La Biblioteca recolecta tuits por la misma razón que recopila otros materiales: para preservar un registro del conocimiento y la creatividad que puede resultar útil al Congreso, y al pueblo americano. (..) En los últimos años, el paisaje de las redes sociales ha cambiado bastante, con nuevas plataformas y una explosión en su uso, con nuevos términos de servicio que nos han hecho aprender valiosas lecciones sobre la privacidad, y otros aspectos", explica el comunicado.

Por día se envían 500 millones de tuits y, si bien pesan muy poco, no hay servidores suficientes en la Biblioteca. Además de esto, hay que sumarle los problemas de privacidad y la cantidad de información.

A pesar de que los tuits son públicos y legalmente pueden archivarlos, los cambios en las leyes de privacidad pueden terminar siendo un problema si alguien pide que se borren sus tuits o reclama su privacidad.

Además, no tiene sentido almacenar millones de tuits si no es posible acceder a ellos. En la Biblioteca no existe una base de datos y crear un software para poder consultarlos sería un proceso lento y caro. Igualmente informaron que próximamente será posible acceder a los tuits desde 2006 a 2017, aunque esto se tornaría más complicado si siguieran almacenando todos los tuits.

Lo mismo había ocurrido con las páginas web. Hace unos años la Biblioteca renunció a almacenar todas y solamente recopila aquellas que considera importantes.

Fuente: