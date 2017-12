Elon Musk no bromeaba: sí va a mandar su auto a Marte

Elon Musk, CEO de SpaceX, anunció el pasado 1 de diciembre que el primer lanzamiento de su nuevo cohete, el enorme Falcon Heavy, llevaría a bordo su propio Tesla Roadster. Muchos se lo tomaron como una broma, pero la primera foto filtrada del Roadster indica que es todo lo contrario.

El empresario subió una fotografía del vehículo en el interior de un cohete Falcon Heavy.

"Un coche rojo para el planeta rojo", escribió Musk en su perfil de Instagram. "Los vuelos de prueba de los nuevos cohetes suelen incluir cargas simuladas, como bloques de cemento o de acero. Eso es muy aburrido. Por supuesto, lo aburrido es terrible, así que hemos decidido utilizar algo más inusual. Nuestra carga será un Tesla Roadster reproduciendo Space Oddity (de David Bowie), que orbitará Marte en una trayectoria elíptica durante mil millones de años".

El Roadster llevará consigo algunos objetos de la Tierracomo una copia de la novela de Douglas Adams The Hitchhiker's Guide to the Galaxy y una firma con las palabras "No tengas miedo".

El lanzamiento está previsto para enero en las instalaciones de Cabo Cañaveralen Florida. El cohete tendrá una altura de 70 metros cuando se complete y está diseñado para lanzar cargas útiles de hasta 70 toneladas métricas en el espacio. Es el cohete estadounidense más poderoso desde el Saturno V de la NASA. También está diseñado para ser reutilizable, ya que los tres propulsores principales pueden regresar a la Tierra y aterrizar en vertical de manera controlada.

