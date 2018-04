Cómo saber quién dejó de seguirlo

Las redes sociales modificaron la manera en la cual las personas nos comunicamos. En este sentido, estos servicios consisten en "seguir" a otros para conocer sus actualizaciones y poder estar al día de lo que hacen y dicen. La importancia de este fenómeno es tal que el hecho de que nos hagan unfollow puede tener un significado negativo importante.

Los uruguayos lideran el ranking de uso de redes sociales en América Latina. De hecho, el 72% de los usuarios tienen cuenta en, al menos, una red social y de manera activa, es decir, que acceden a la plataforma al menos una vez en los últimos 30 días. Por otra parte, un estudio de Radar que data de 2017 informa que, siguiendo la tendencia mundial, WhatsApp es la red preferida en nuestro país, seguida de cerca por Facebook. Más abajo se ubican Instagram y Snapchat.

Por este motivo, y dado que Facebook, Twitter, Instagram y otras redes no nos informan cuando alguien dejó de seguirnos, han aparecido varias aplicaciones que cumplen con este objetivo.

Para Instagram

Instafollow, por su parte, permite saber quién nos ha dejado de seguir en Instagram, quién nos sigue recientemente e incluso quién nos ha bloqueado.

Otra opción es Unfollowers for Instagram que, además de proporcionar métricas semanales acerca de cómo usamos la red social, permite saber quién nos sigue y quién no, así como qué tipo de publicación es la que más le interesa a nuestra audiencia. No tiene costo y es solo para usuarios Android